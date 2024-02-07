Бывший президент Чили Пиньера погиб при падении вертолета в озеро

Ушедший в отставку в 2022 году президент Чили Себастьян Пиньера погиб при крушении вертолета Robinson R66 в озеро в регионе Лос-Риос, пишет газеты La Nación и La Tercera со ссылкой на источники.





По информации СМИ, экс-президент сам управлял вертолетом, а когда воздушное судно упало, он не смог отстегнуть ремень безопасности и утонул. Кроме него на борту находились еще три человека, которые, как сообщается, выжили.





Пиньере было 74 года. Он занимал пост президента с 2010-го по 2014-й, а также с 2018-го по 2022 год.





Отмечается, что со времен Аугусто Пиночета Пиньера был первым правым политиком, который возглавил Чили. Состояние его семьи оценивается в примерно 2,7 миллиарда долларов.