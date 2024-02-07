Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины обстреляли город Шебекино. Есть двое пострадавших — это сотрудники промышленного предприятия. У мужчины осколочное ранение руки, у женщины контузия.





Глава региона отметил, что бригада скорой доставляет их в городскую больницу №2, вся необходимая медицинская помощь оказывается.





Также зафиксировано прямое попадание на территорию стоянки промышленного предприятия. Гладков добавил, что посечено 10 машин и пробита кровля в одном из цехов. Оперативные и аварийные службы работают на месте, указал губернатор.





Шебекино расположено в нескольких километрах от границы с Украиной. Город регулярно подвергается обстрелам. В начале июня 2023 года атаки участились, горожане стали массово уезжать.





4 июля 2023 года Гладков сообщил, что жителям города предложат вернуться из пунктов временного размещения в свои дома. Через несколько дней он объявил о приостановке возвращения людей в Шебекино.