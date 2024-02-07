Совфед одобрил закон о конфискации имущества за фейки об армии России

Совет Федерации единогласно одобрил закон о конфискации имущества за фейки об армии и публичные призывы к деятельности против безопасности государства.





Отмечается, что изменения внесут в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. Закон расширяет список преступлений, за которые может применяться изъятие имущества, полученного в результате их совершения.





За преступления против безопасности РФ будут лишать имущества, если оно используется для финансирования терроризма, экстремистской деятельности, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества. К деятельности, направленной против безопасности России, отнесут, в частности, диверсию, неисполнение приказа, получение или дачу взятки, бандитизм. Конфискация имущества за перечисленные выше преступления предусмотрена, если они совершены из корыстных побуждений.





В статью 48 УК (лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград) вносится положение о возможности лишать званий и наград за ряд преступлений. Речь идет о фейках о ВС РФ, публичных призывах к экстремизму, осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России, публичных действиях, направленных на дискредитацию использования армии.