На сайте правительства Москвы появился сервис проверки доступных способов голосования

На портале mos.ru заработал сервис проверки доступных способов голосования на предстоящих президентских выборах. Он подскажет, можно ли отдать свой голос онлайн, с помощью специального терминала на любом удобном участке или только на избирательном участке по месту постоянной регистрации или прикрепления.





Воспользоваться сервисом горожане смогут в личном кабинете на mos.ru. Для этого нужно авторизоваться, а затем в блоке сервиса проверки доступа к онлайн-голосованию нажать кнопку «Получить информацию». Система сообщит, подходит ли учетная запись для онлайн-голосования, можно ли воспользоваться терминалом на любом избирательном участке или потребуется прийти по месту постоянной регистрации или прикрепления.





Если удобный способ голосования пока недоступен, сервис подскажет, как это исправить. Причиной может быть отсутствие в профиле необходимой информации. Например, данных паспорта или СНИЛС. Чтобы проголосовать онлайн, понадобится полная учетная запись mos.ru.





Если вся информация указана верно, но нужный способ голосования недоступен, необходимо обратиться в техническую поддержку через форму обратной связи.





Голосовать на участках по месту регистрации или прикрепления можно независимо от уровня учетной записи и результатов ее проверки.





Проголосовать в режиме онлайн можно будет с 08:00 15 марта до 19:59 17 марта. Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00 все три дня.





Для онлайн-голосования также необходимо иметь постоянную регистрацию в Москве и полную учетную запись на портале mos.ru.





На всех участках будут расположены специальные терминалы, выдающие электронные бюллетени (ТЭГ). Можно будет проголосовать и с помощью бумажных бюллетеней.





Жители других регионов тоже смогут проголосовать на участках в столице. Для этого до 11 марта необходимо прикрепиться к московскому избирательному участку на портале «Госуслуги», в любом центре «Мои документы» или в территориальных избирательных комиссиях.