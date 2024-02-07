Новости
Новости 18+
St
В Оренбургской области автомобиль «Лада» столкнулся с товарным поездом, два человека погибли на месте
18+
Жертвами аварии стали водитель 2002 года рождения и его 15-летний пассажир undefined
Новости

В Оренбургской области автомобиль «Лада» столкнулся с товарным поездом, два человека погибли на месте

Жертвами аварии стали водитель 2002 года рождения и его 15-летний пассажир

В Оренбургской области в результате ДТП с участием легкового автомобиля и товарного поезда погибли два человека, в том числе 15-летний подросток. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД России. 


По предварительной информации, водитель Lada Priora, переезжая через железнодорожный переезд, не уступил товарному поезду, у которого было преимущество в движении. В результате аварии водитель 2002 года рождения и пассажир 2008 года рождения скончались на месте происшествия. 


30 января пять человек стали жертвами массового ДТП в Оренбургской области. Авария произошла на 34-м километре трассы Р-239. Там столкнулись три легковушки и грузовик.


Среди жертв ДТП двое несовершеннолетних. Еще четыре человека получили травмы различной степени тяжести.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram
#оренбургская область #жертвы #несовершеннолетние #дтп
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии