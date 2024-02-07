В Оренбургской области автомобиль «Лада» столкнулся с товарным поездом, два человека погибли на месте

В Оренбургской области в результате ДТП с участием легкового автомобиля и товарного поезда погибли два человека, в том числе 15-летний подросток. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.





По предварительной информации, водитель Lada Priora, переезжая через железнодорожный переезд, не уступил товарному поезду, у которого было преимущество в движении. В результате аварии водитель 2002 года рождения и пассажир 2008 года рождения скончались на месте происшествия.





30 января пять человек стали жертвами массового ДТП в Оренбургской области. Авария произошла на 34-м километре трассы Р-239. Там столкнулись три легковушки и грузовик.





Среди жертв ДТП двое несовершеннолетних. Еще четыре человека получили травмы различной степени тяжести.