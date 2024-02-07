Новости
Новости 18+
St
Песков подтвердил, что Путин уже дал интервью журналисту из США Такеру Карлсону
18+
Кремль получает много заявок на общение со СМИ, подчеркнул представитель российского лидера undefined
Новости

Песков подтвердил, что Путин уже дал интервью журналисту из США Такеру Карлсону

Кремль получает много заявок на общение со СМИ, подчеркнул представитель российского лидера

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина подтвердил информацию, что глава государства дал интервью известному американскому ведущему и журналисту Такеру Карлсону. 


Песков подчеркнул, что Кремль получает много заявок на интервью с Путиным, в том числе от Запада. 


Однако многие из западных СМИ даже не пытаются выглядеть беспристрастно и занимают однобокую позицию, отметил пресс-секретарь президента. Песков добавил, что «общаться с ними нет ни желания, ни смысла». 


Ранее телеведущий Алекс Джонс рассказал, что интервью Путина Карлсону длилось два часа и выйдет уже скоро. По словам журналиста, «оно войдет в историю». Многие цензоры на Западе, как сказал Джонс, «уже находятся в режиме тревоги».


Белый дом отказался давать комментарий по поводу планов Карлсона, а сам анонс интервью за семь часов набрал более 50 миллионов просмотров.


Вечером 6 февраля стало известно, что бывший сотрудник телеканала Fox Такер Карлсон прилетел в Москву и анонсировал интервью с российским президентом. Журналист считает, что многие американские зрители не понимают, что происходит между Россией и Украиной и как боевые действия, в которых задействованы эти две страны, влияют на военные и торговые союзы, экономику и будущее всего мира.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram
#кремль #сша #такер карлсон #интервью #журналисты #сми #дмитрий песков #владимир путин
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии