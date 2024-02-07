Песков подтвердил, что Путин уже дал интервью журналисту из США Такеру Карлсону

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина подтвердил информацию, что глава государства дал интервью известному американскому ведущему и журналисту Такеру Карлсону.





Песков подчеркнул, что Кремль получает много заявок на интервью с Путиным, в том числе от Запада.





Однако многие из западных СМИ даже не пытаются выглядеть беспристрастно и занимают однобокую позицию, отметил пресс-секретарь президента. Песков добавил, что «общаться с ними нет ни желания, ни смысла».





Ранее телеведущий Алекс Джонс рассказал, что интервью Путина Карлсону длилось два часа и выйдет уже скоро. По словам журналиста, «оно войдет в историю». Многие цензоры на Западе, как сказал Джонс, «уже находятся в режиме тревоги».





Белый дом отказался давать комментарий по поводу планов Карлсона, а сам анонс интервью за семь часов набрал более 50 миллионов просмотров.





Вечером 6 февраля стало известно, что бывший сотрудник телеканала Fox Такер Карлсон прилетел в Москву и анонсировал интервью с российским президентом. Журналист считает, что многие американские зрители не понимают, что происходит между Россией и Украиной и как боевые действия, в которых задействованы эти две страны, влияют на военные и торговые союзы, экономику и будущее всего мира.