В России главу ГУР Минобороны Украины Буданова признали террористом

Росфинмониторинг внес начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова в реестр экстремистов и террористов. Об этом сообщает сама федеральная служба.





Кроме Буданова, в реестр внесены командующий Военно-воздушных сил Украины Николай Олещук и командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа.





Согласно закону, банки замораживают средства включенных в этот список лиц и приостанавливают их обслуживание.





В декабре 2023 года Министерство внутренних дел России объявило Буданова в розыск. Информация об этом появилась в базе ведомства. По какой статье разыскивают украинского генерала, не уточнялось.





В октябре 2022 года Федеральная служба безопасности РФ назвала Буданова организатором взрыва на Крымском мосту. В апреле 2023-го Следственный комитет России обвинил руководителя ГУР в четырех преступлениях, в том числе в создании террористического сообщества и попытке теракта на мосту. Суд заочно арестовал Буданова на два месяца.





В октябре 2023 года Следственный комитет РФ обвинил Буданова и других украинских военачальников в теракте. По версии следствия, они организовали атаки беспилотников на территории России с апреля 2022 года по сентябрь 2023-го.