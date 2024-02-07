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В России главу ГУР Минобороны Украины Буданова признали террористом
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В перечень внесли еще нескольких военных undefined
Новости

В России главу ГУР Минобороны Украины Буданова признали террористом

В перечень внесли еще нескольких военных

Росфинмониторинг внес начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова в реестр экстремистов и террористов. Об этом сообщает сама федеральная служба.


Кроме Буданова, в реестр внесены командующий Военно-воздушных сил Украины Николай Олещук и командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа.


Согласно закону, банки замораживают средства включенных в этот список лиц и приостанавливают их обслуживание.


В декабре 2023 года Министерство внутренних дел России объявило Буданова в розыск. Информация об этом появилась в базе ведомства. По какой статье разыскивают украинского генерала, не уточнялось. 


В октябре 2022 года Федеральная служба безопасности РФ назвала Буданова организатором взрыва на Крымском мосту. В апреле 2023-го Следственный комитет России обвинил руководителя ГУР в четырех преступлениях, в том числе в создании террористического сообщества и попытке теракта на мосту. Суд заочно арестовал Буданова на два месяца.


В октябре 2023 года Следственный комитет РФ обвинил Буданова и других украинских военачальников в теракте. По версии следствия, они организовали атаки беспилотников на территории России с апреля 2022 года по сентябрь 2023-го.

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#терроризм #экстремизм #кирилл буданов
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