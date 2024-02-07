Признаков депрессии не заметили, в камере — три соседки: правозащитники навестили Блиновскую в СИЗО

Член ОНК Москвы Мария Ботова 5 февраля навестила блогера Елену Блиновскую в СИЗО «Печатники». Правозащитница не заметила у организатора «Марафонов желаний» признаков депрессии, о которых в начале февраля писали в Telegram-каналах. После карантина Блиновскую перевели в обычную четырехместную камеру, она находится там с тремя соседками.





«Я не заметила у нее каких-то признаков подавленности или депрессии. Она, в общем-то, выглядит нормально. Я не могу сказать, что очень общительная, конечно же, — в принципе, естественная реакция при попадании в непривычные условия — это стресс», — рассказала Мария Ботова Daily Storm.





В Telegram-каналах 1 февраля писали, что Блиновская находится на грани депрессии, из-за стресса у нее плохой аппетит и она похудела на несколько килограмм. «Насчет того, что похудела, — я не видела ее раньше вживую, но выглядит она вполне нормально. Не сказать, что она выглядит как-то истощенно, — нет, обычно», — рассказала член ОНК.





Ботова добавила, что блогер ни на что не жаловалась: «Зачастую девушки в женском СИЗО говорят: «Мы понимаем, где мы находимся, конечно, не требуем, чтобы здесь были какие-то условия пятизвездочного отеля». И от нее [Блиновской] никаких обращений не поступало».





Ранее источник РИА Новости сообщил, что у «королевы марафонов» две соседки в четырехместной камере — одна из них доктор наук, другая кандидат наук. Мария Ботова рассказала, что 5 февраля в четырехместной камере Блиновской было четыре человека. Правозащитница объяснила, что в СИЗО ситуация с наполненностью камер может меняться.





3 февраля стало известно, что организатору «Марафонов желаний» отказали в свиданиях с мужем и родственниками, а также запретили говорить с ними по телефону.





22 января суд отправил Елену Блиновскую в следственный изолятор за систематические нарушения правил домашнего ареста. Она пробудет под стражей до 26 апреля.





Блогера обвиняют в отмывании денег в особо крупном размере. Ранее сообщалось, что она должна выплатить налоговому органу недоимку, штрафы и пени на общую сумму более 1,4 миллиарда рублей.