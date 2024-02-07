Журналиста Карлсона внесли в базу «Миротворца»

Американского журналиста Такера Карлсона внесли в базу ресурса «Миротворец». Эта информация появилась на украинском сайте.





В базу внесены данные Карлсона. К карточке прикреплена его фотография. Согласно «Миротворцу», журналист попал в базу еще 8 июня 2023 года. Причины — якобы участие журналиста «в актах гуманитарной агрессии против Украины» и «манипуляция общественно значимой информацией».





7 февраля пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что глава государства дал интервью Такеру Карлсону.





Вечером 6 февраля стало известно, что бывший сотрудник телеканала Fox Такер Карлсон прилетел в Москву и анонсировал интервью с российским президентом. По мнению журналиста, многие американские зрители не понимают, что происходит между Россией и Украиной и как боевые действия, в которых задействованы эти две страны, влияют на военные и торговые союзы, экономику и будущее всего мира.