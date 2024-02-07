В Казани мужчина выбросил двухлетнюю девочку из окна квартиры на пятом этаже

Мужчина выбросил двухлетнюю девочку из окна пятого этажа в казанском поселке Юдино. Ему показалось, что в квартире начался пожар. По предварительным данным, выброшенного из окна ребенка удалось поймать.





Девочка упала в снег, это ее спасло. Она госпитализирована. У нее диагностированы перелом руки и ушиб головного мозга.





Как сообщили в управлении Следственного комитета по Татарстану, в отношении ее отца возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство малолетнего.





Отмечается, что в семье всего три ребенка, двое из них приемные. По информации источника «Известий», мужчина и его сожительница находятся на наркологическом учете.