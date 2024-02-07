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В Казани мужчина выбросил двухлетнюю девочку из окна квартиры на пятом этаже
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Ему показалось, что начался пожар, он решил спасти своих детей undefined
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В Казани мужчина выбросил двухлетнюю девочку из окна квартиры на пятом этаже

Ему показалось, что начался пожар, он решил спасти своих детей

Мужчина выбросил двухлетнюю девочку из окна пятого этажа в казанском поселке Юдино. Ему показалось, что в квартире начался пожар. По предварительным данным, выброшенного из окна ребенка удалось поймать. 


Девочка упала в снег, это ее спасло. Она госпитализирована. У нее диагностированы перелом руки и ушиб головного мозга.


Как сообщили в управлении Следственного комитета по Татарстану, в отношении ее отца возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство малолетнего.


Отмечается, что в семье всего три ребенка, двое из них приемные. По информации источника «Известий», мужчина и его сожительница находятся на наркологическом учете.

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#дети #казань #чп
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