В небе над Белгородской областью сбили семь реактивных снарядов украинской РСЗО RM-70 Vampire

Над Белгородской областью сбиты семь реактивных снарядов украинской РСЗО RM-70 Vampire. Об этом сообщило Минобороны России.





В ведомстве подчеркнули, что около 16:30 была пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации.





Семь реактивных снарядов над Белгородской областью уничтожены силами противовоздушной обороны, добавили в министерстве.





30 декабря 2023 года Минобороны России сообщило, что противник использовал две ракеты «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и реактивные снаряды РСЗО Vampire чешского производства.





Ракеты и большую часть снарядов удалось сбить, но некоторые попали по городу. Погибли 25 человек, в том числе пять детей, 109 пострадали.