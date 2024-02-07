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В небе над Белгородской областью сбили семь реактивных снарядов украинской РСЗО RM-70 Vampire
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Атаки отразили силы ПВО, о пострадавших и разрушениях не сообщается undefined
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В небе над Белгородской областью сбили семь реактивных снарядов украинской РСЗО RM-70 Vampire

Атаки отразили силы ПВО, о пострадавших и разрушениях не сообщается

Над Белгородской областью сбиты семь реактивных снарядов украинской РСЗО RM-70 Vampire. Об этом сообщило Минобороны России. 


В ведомстве подчеркнули, что около 16:30 была пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации. 


Семь реактивных снарядов над Белгородской областью уничтожены силами противовоздушной обороны, добавили в министерстве. 


30 декабря 2023 года Минобороны России сообщило, что противник использовал две ракеты «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и реактивные снаряды РСЗО Vampire чешского производства. 


Ракеты и большую часть снарядов удалось сбить, но некоторые попали по городу. Погибли 25 человек, в том числе пять детей, 109 пострадали.

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#ракета #снаряды #белгородская область #пво
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