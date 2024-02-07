Новости
Новости 18+
St
Прокуратура попросила суд признать экстремистским движение «Я/МЫ Сергей Фургал»
18+
Организацию также хотят запретить на территории РФ undefined
Новости

Прокуратура попросила суд признать экстремистским движение «Я/МЫ Сергей Фургал»

Организацию также хотят запретить на территории РФ

Прокуратура Хабаровского края просит признать экстремистским общественное движение «Я/МЫ Сергей Фургал». Иск будет рассмотрен 22 февраля в закрытом режиме, говорится в извещении Минюста.


Активисты движения за освобождение бывшего хабаровского губернатора Фургала с 2020 года выступают за прекращение уголовных дел против него и выходят на акции.


Экс-глава Хабаровского края Сергей Фургал осужден на 22 года колонии за организацию убийств конкурентов в 2004-2005 годах. 


Сейчас суд рассматривает против него дело о мошенничестве. Сын Фургала дал Daily Storm большое интервью.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram
#общество #сергей фургал #осужденные #хабаровский край #митинг #организация
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии