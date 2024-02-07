Прокуратура попросила суд признать экстремистским движение «Я/МЫ Сергей Фургал»

Прокуратура Хабаровского края просит признать экстремистским общественное движение «Я/МЫ Сергей Фургал». Иск будет рассмотрен 22 февраля в закрытом режиме, говорится в извещении Минюста.





Активисты движения за освобождение бывшего хабаровского губернатора Фургала с 2020 года выступают за прекращение уголовных дел против него и выходят на акции.





Экс-глава Хабаровского края Сергей Фургал осужден на 22 года колонии за организацию убийств конкурентов в 2004-2005 годах.





Сейчас суд рассматривает против него дело о мошенничестве. Сын Фургала дал Daily Storm большое интервью.