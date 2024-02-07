Американский журналист Карлсон может подпасть под санкции ЕС после интервью с Путиным

Американский журналист и бывший ведущий телеканала Fox Такер Карлсон может подпасть под санкции Евросоюза за интервью с президентом России Владимиром Путиным. Об этом изданию Newsweek заявили действующие и бывшие депутаты Европарламента.





Газета пишет, что интервью Путина Карлсону «может сделать консервативного критика целью законодателей Евросоюза».





По словам евродепутата, экс-премьера Бельгии Ги Верхофстадта, Такер Карлсон — «рупор бывшего президента Дональда Трампа и Владимира Путина». Верхофстадт добавил, что ЕС вводит санкции против «всех, кто помогает российскому лидеру».





«Было бы логичным, если бы Европейская служба внешних связей изучила его [Карлсона] дело», — указал Верхофстадт.





Бывший депутат ЕП Луис Гарикано согласился с мнением Верхофстадта, добавив, что Карлсон — давно не репортер, а «пропагандист». А евродепутат Урмас Паэт, ранее занимавший пост министра иностранных дел Эстонии, заявил, что за пропаганду позиции российских властей «можно попасть в санкционный список», прежде всего это касается запрета на въезд в страны ЕС.





Вечером 6 февраля стало известно, что бывший сотрудник телеканала Fox Такер Карлсон прилетел в Москву и анонсировал интервью с российским президентом. Журналист считает, что многие американские зрители не понимают, что происходит между Россией и Украиной и как боевые действия, в которых задействованы эти две страны, влияют на военные и торговые союзы, экономику и будущее всего мира.