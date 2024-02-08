«112»: Около 200 человек подрались на складе Wildberries в Электростали

На складе в Электростали произошла драка между работниками и охранниками. Конфликт начался из-за того, что сотрудник нарушил регламент сбора товара, это обнаружил бригадир, сообщает ГУ МВД по Московской области. На место вызвали охрану, завязалась потасовка. Инцидент произошел на складе Wildberries, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Telegram-канал «112» пишет, что в драке участвовали около 200 человек.





Полицейские установили 13 активных нарушителей общественного порядка, сейчас их опрашивают, сказано в сообщении подмосковного главка МВД. Правоохранители ведут проверку.