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Байден рассказал, как «беседовал» с умершим в 2017 году бывшим канцлером Германии Гельмутом Колем
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Президент США оговорился дважды за день undefined
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Байден рассказал, как «беседовал» с умершим в 2017 году бывшим канцлером Германии Гельмутом Колем

Президент США оговорился дважды за день

Президент США Джо Байден оговорился, заявив, что общался на саммите G7 в 2021 году с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем, умершим в 2017-м. Американский лидер допустил оплошность 7 февраля на мероприятии по сбору средств для предвыборной кампании в Нью-Йорке.


Байден сказал, что Коль «повернулся к нему» и спросил, как бы он отреагировал, если бы тысяча человек ворвалась в здание парламента Великобритании, по пути убив нескольких полицейских, чтобы сорвать вступление в должность премьер-министра страны, пишет Bloomberg. Президент США перепутал Коля с Ангелой Меркель, канцлером Германии в 2005-2021 годах. Репликой о Великобритании тогдашний немецкий лидер напомнила о нападении на Капитолий в январе 2021-го.


Позже в тот же день, 7 февраля, на еще одном мероприятии по сбору средств в Нью-Йорке Байден повторил эту историю, снова перепутав покойного канцлера с Меркель, сообщает агентство.


4 февраля американский лидер допустил схожую оплошность. Рассказывая о встрече на саммите G7 в 2021 году с президентом Франции Эммануэлем Макроном, Байден перепутал его с бывшим лидером республики Франсуа Миттераном. Тот умер в 1996 году.

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Байден забыл, когда стал президентом США

Американский лидер во время выступления на митинге оговорился, заявив, что вступил в должность «этим летом» 2 ноября 2022
Dailystorm - Байден забыл, когда стал президентом США
#германия #джо байден #сша
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