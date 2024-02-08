Байден рассказал, как «беседовал» с умершим в 2017 году бывшим канцлером Германии Гельмутом Колем

Президент США Джо Байден оговорился, заявив, что общался на саммите G7 в 2021 году с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем, умершим в 2017-м. Американский лидер допустил оплошность 7 февраля на мероприятии по сбору средств для предвыборной кампании в Нью-Йорке.





Байден сказал, что Коль «повернулся к нему» и спросил, как бы он отреагировал, если бы тысяча человек ворвалась в здание парламента Великобритании, по пути убив нескольких полицейских, чтобы сорвать вступление в должность премьер-министра страны, пишет Bloomberg. Президент США перепутал Коля с Ангелой Меркель, канцлером Германии в 2005-2021 годах. Репликой о Великобритании тогдашний немецкий лидер напомнила о нападении на Капитолий в январе 2021-го.





Позже в тот же день, 7 февраля, на еще одном мероприятии по сбору средств в Нью-Йорке Байден повторил эту историю, снова перепутав покойного канцлера с Меркель, сообщает агентство.





4 февраля американский лидер допустил схожую оплошность. Рассказывая о встрече на саммите G7 в 2021 году с президентом Франции Эммануэлем Макроном, Байден перепутал его с бывшим лидером республики Франсуа Миттераном. Тот умер в 1996 году.