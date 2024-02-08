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ЦИК признал недействительными более 9000 подписей за Надеждина
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Всего комиссия отобрала 60 тысяч подписей из примерно 105 тысяч поданных undefined
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ЦИК признал недействительными более 9000 подписей за Надеждина

Всего комиссия отобрала 60 тысяч подписей из примерно 105 тысяч поданных

Центризбирком признал недействительными 9147 подписей, поданных за выдвиженца от партии «Гражданская инициатива» Бориса Надеждина для регистрации кандидатом в президенты России. Об этом сказано в презентации ЦИК, представленной на заседании по вопросу допуска к выборам Надеждина и выдвиженца от «Коммунистов России» Сергея Малинковича.


Всего Надеждин подал 104 734 подписей, из них Центризбирком проверил 60 тысяч. Действительными признано 95 587 подписей. По закону доля недействительных подписей не должна превышать 5%.


Малинкович сдал в ЦИК 104 998 подписей. Из 60 тысяч отобранных недействительными признано 8979 подписей, 96 019 признаны действительными. Центризбирком отказал Малинковичу в регистрации кандидатом на выборах президента. Выдвиженец от «Коммунистов России» сказал, что не будет оспаривать это решение.


Выборы главы государства пройдут 15-17 марта. В них участвует в том числе действующий президент Владимир Путин. Он идет как самовыдвиженец.

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В ЦИК рассказали, как проверяли подписи Надеждина

Член Центризбиркома Шевченко подтвердил Daily Storm информацию о выявленных недостатках в подписях за Бориса Надеждина 5 февраля 2024
Dailystorm - В ЦИК рассказали, как проверяли подписи Надеждина
#цик #выборы президента #борис надеждин
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