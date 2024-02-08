ЦИК признал недействительными более 9000 подписей за Надеждина

Центризбирком признал недействительными 9147 подписей, поданных за выдвиженца от партии «Гражданская инициатива» Бориса Надеждина для регистрации кандидатом в президенты России. Об этом сказано в презентации ЦИК, представленной на заседании по вопросу допуска к выборам Надеждина и выдвиженца от «Коммунистов России» Сергея Малинковича.





Всего Надеждин подал 104 734 подписей, из них Центризбирком проверил 60 тысяч. Действительными признано 95 587 подписей. По закону доля недействительных подписей не должна превышать 5%.





Малинкович сдал в ЦИК 104 998 подписей. Из 60 тысяч отобранных недействительными признано 8979 подписей, 96 019 признаны действительными. Центризбирком отказал Малинковичу в регистрации кандидатом на выборах президента. Выдвиженец от «Коммунистов России» сказал, что не будет оспаривать это решение.





Выборы главы государства пройдут 15-17 марта. В них участвует в том числе действующий президент Владимир Путин. Он идет как самовыдвиженец.