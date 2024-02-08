Надеждин рассказал, что собрал 102 миллиона рублей на избирательную кампанию

Экс-депутат Госдумы, выдвиженец на выборах президента России от партии «Гражданская инициатива» Борис Надеждин заявил на заседании в Центризбиркоме, что собрал 102 миллиона рублей на избирательную кампанию. По его словам, свои средства на эти цели пожертвовали 45 200 человек.





Надеждин сказал, что никогда в истории российских выборов федеральный кандидат не собирал по 100, тысяче рублей от избирателей. Политик добавил, что его штаб вернул в бюджет пять миллионов рублей.





На сегодняшнем заседании ЦИК рассматривает вопрос регистрации Надеждина кандидатом в президенты. Согласно данным комиссии, он подал 104 734 подписи, из них Центризбирком проверил 60 тысяч, недействительными признано 9147. Из общего числа поданных подписей доля недействительных не должна превышать 5%.





Надеждин на заседании вновь попросил перенести заседание по вопросу его регистрации на 10 февраля. Председатель ЦИК Элла Памфилова отказала в этой просьбе.