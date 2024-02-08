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ЦИК отказал Надеждину в регистрации кандидатом в президенты России
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Памфилова после решения комиссии сказала, что у экс-депутата Госдумы «хорошая политическая перспектива» undefined
Новости

ЦИК отказал Надеждину в регистрации кандидатом в президенты России

Памфилова после решения комиссии сказала, что у экс-депутата Госдумы «хорошая политическая перспектива»

Центризбирком отказал экс-депутату Госдумы, выдвиженцу от партии «Гражданская инициатива» Борису Надеждину в регистрации кандидатом в президенты России. Постановление принято единогласно.


После решения председатель ЦИК Элла Памфилова сказала Надеждину, что у него есть определенная поддержка, и призвала «не скакать из партии в партию», а создать свою и «идти вперед». Памфилова добавила, что Надеждин «перебрал» 10 партий. Тот ответил, что восемь. Глава ЦИК заявила, что у Надеждина «хорошая политическая перспектива», а ЦИК будет «только приветствовать» создание им партии.


Согласно данным комиссии, политик подал 104 734 подписей, из них Центризбирком проверил 60 тысяч, недействительными признано 9147. Из общего числа поданных подписей доля недействительных не должна превышать 5%.


Надеждин назвал ожидаемым решение Центризбиркома об отказе ему в регистрации кандидатом на пост президента. Он пообещал обжаловать постановление в Верховном суде.

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#борис надеждин #цик рф #выборы президента
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