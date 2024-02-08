Минобороны предложило ввести предельный возраст службы для всех мобилизованных и контрактников

Минобороны России разработало законопроект о едином предельном возрасте пребывания на службе в период мобилизации, военного положения или ‎в военное время для всех мобилизованных и контрактников: 70 лет для высших офицеров в звании до генерал-полковника, адмирала включительно и 65 лет для всех остальных.





Сейчас закон устанавливает предельный возраст в период мобилизации только для тех военнослужащих, кто заключил контракт после 24 июня 2023 года (с началом действия соответствующих изменений), но при этом документ не определяет верхние возрастные планки для тех, кто пришел на службу до этой даты, сказано в пояснительной записке. Законопроектом этот пробел исправляется.





Принятие этой инициативы позволит обеспечить необходимый уровень укомплектованности Российской армии и сохранить ее боеспособность в период специальной военной операции на Украине, говорится в документе.





В декабре 2023 года президент Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил: она повысится до 2 209 130 человек, в том числе 1 320 000 военнослужащих. В Минобороны говорили, что наращивание ВС РФ будет идти за счет контрактников, увеличение призыва на срочную службу и мобилизация не запланированы.