Шесть человек пострадали при ударах ВСУ по Белгородской области

При ударе ВСУ по селу Ржевка Шебекинского городского округа Белгородской области пострадали пять человек, один из них в тяжелом состоянии — у мужчины травматическая ампутация верхних и нижних конечностей. Еще у четверых пострадавших — двух мужчин и двух женщин — осколочные ранения нижних конечностей. Всех раненых госпитализируют. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.





Осколками снарядов повреждены два частных жилых домовладения: выбиты стекла, посечены фасады, кровли и заборы и один легковой автомобиль, сообщил глава Белгородской области в своем Telegram-канале.





Еще один мужчина пострадал в селе Новая Таволжанка. Там ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе автобус, в котором ехали местные жители. Мужчина получил осколочные ранения ноги. Его также доставят в больницу, написал Гладков.