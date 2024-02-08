Российскому контейнеровозу Moskva не дали заправиться в Китае

Контейнеровозу Moskva, входящему в состав флота российской транспортной компании Fesco, отказали в бункеровке (заправке топливом и моторными маслами) в китайском порту. Об этом сообщил председатель совета директоров перевозчика Андрей Северилов.





Отказ в бункеровке связан с российским бенефициаром перевозки, сказал Северилов на международном форуме «Россия-2030 и новый мировой экономический порядок: ключевые факторы и роль бизнеса».





В Fesco думают, что это единичный случай. Сейчас компания выясняет все обстоятельства и изучает, как «провести, по сути, спасательную операцию». По словам Северилова, произошедшее, скорее всего, связано с наступающим китайским Новым годом.





Проблему, вероятно, можно было бы решить, если бы за рубежом существовали транспортно-логистические центры, которые «должны не только представлять из себя торговые дома <…>, но и в том числе базы по обеспечению института безопасности».





Позже в пресс-службе Fesco сообщили РБК, что проблема с бункеровкой решена. Контейнеровоз Moskva заправлен и движется по маршруту. Затруднения с бункеровкой носили временный технический характер.





Головная структура Fesco — ПАО «Дальневосточное морское пароходство». В мае 2023 года Великобритания ввела против этой компании санкции. Власти Соединенного Королевства считают, что Fesco участвует в предоставлении услуг, которые «могут способствовать дестабилизации Украины или подрыву ее территориальной целостности, суверенитета или независимости».





Флот Fesco, одной из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России, включает более 30 судов. Контейнеровоз Moskva 2023 года постройки вошел в состав флота компании весной.