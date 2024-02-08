Надеждин рассказал, что на его избирательном счете не осталось ни рубля

Экс-депутат Госдумы, выдвиженец на выборах президента России от партии «Гражданская инициатива» Борис Надеждин сообщил на заседании ЦИК, что его штаб собрал 102 миллиона рублей на кампанию. Политика не зарегистрировали кандидатом, в ЦИК предложили заморозить его избирательный счет, однако Надеждин заверил, что счет его команда успела «обнулить до блокировки». Он подтвердил Daily Storm, что на его избирательном счете нет средств.





«Ноль на счете. На одни подписи 80 миллионов потратили. Остальные 22 миллиона — СМИ, аренда, штабные», — сказал Надеждин.





Согласно данным ЦИК, политик подал 104 734 подписи, из них Центризбирком проверил 60 тысяч, недействительными признано 9147. Из общего числа поданных подписей доля недействительных не должна превышать 5%.





Надеждин назвал ожидаемым решение Центризбиркома об отказе ему в регистрации кандидатом на пост президента. Он пообещал обжаловать постановление в Верховном суде.