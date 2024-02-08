Умер сооснователь группы «Машина времени» Юрий Борзов

Сооснователь и автор названия группы «Машина времени» Юрий Борзов скончался в возрасте 70 лет, сообщил вокалист Андрей Макаревич (признан иноагентом) на своей странице в Facebook*.





Музыкант написал, что «Юра был очень красивым человеком — во всех отношениях, и что бы он ни делал — рисовал, строил, рассказывал — получалось у него исключительно красиво».





Макаревич рассказал РИА Новости, что Борзов страдал онкологией. Некоторые Telegram-каналы пишут, что сооснователь «Машины времени» скончался от сердечного приступа.





«Машина времени» времени основана в 1969 году Макаревичем, Борзовым, Игорем Мазаевым, Александром Ивановым, Павлом Рубеном и Сергеем Кавагоэ. Тогда они еще были школьниками. Борзов был первым барабанщиком группы до 1972 года. Он предложил название «Машины времени» (именно во множественном числе), в 1973 году название сменили на «Машина времени».





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