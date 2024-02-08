Зеленский объявил об отставке Залужного с поста главкома ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встретился с главкомом ВСУ Валерием Залужным, они обсудили обновление Вооруженных сил страны, в том числе его руководства. По словам главы государства, «время для такого обновления — именно сейчас». Зеленский поблагодарил Залужного «за два года защиты Украины» и предложил «и дальше быть в команде», говорится в его Telegram-канале.





Залужный также сообщил о встрече с Зеленским. По словам генерала, это был серьезный разговор, было «принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии», поскольку реалии боевых действий изменились за два года конфликта с Россией.





В публикациях президента Украины и главкома изначально не говорилось прямо об отставке последнего, но позже Зеленский сообщил, что назначил новым главнокомандующим ВСУ генерала Александра Сырского. Тот до сегодняшнего дня был командующим сухопутными войсками Украины. Зеленский отметил, что у Сырского есть успешный опыт как наступления, так и обороны.





Осенью 2023 года украинские и западные СМИ стали писать о конфликте между Зеленским и Залужным. Это произошло после интервью генерала журналу The Economist, в котором он заявил, что бои на Украине зашли в тупик. Президент Украины публично не согласился с мнением главнокомандующего.





29 января стали появляться сообщения об увольнении Залужного. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров опроверг эту информацию. Газета The Times писала, что в качестве преемников Залужного украинское руководство рассматривало Сырского и начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, но оба отказались от предложения.





Залужному 50 лет, он стал главнокомандующим Вооруженными силами Украины в июле 2021 года. До этого он командовал войсками оперативного командования «Север». Генерал остается одним из самых популярных украинских лидеров: согласно опросу Киевского международного института социологии, опубликованному в декабре, рейтинг главкома составляет 88%, Зеленского — 62%.





Сырскому 58 лет, он уроженец Владимирской области. Генерал занял должность командующего сухопутными войсками ВСУ в августе 2019 года. До этого он был командующим Объединенным оперативным штабом Вооруженных сил Украины.