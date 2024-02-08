Минобороны сообщило о возвращении 100 российских военных из украинского плена

В результате переговоров с территории Украины возвращено 100 российских военных, взамен противник получил столько же солдат ВСУ, сообщило Минобороны РФ.





В возвращении российских бойцов посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты, сказано в сообщении ведомства.





Освобожденных доставят на самолетах военно-транспортной авиации ВКС России в Москву, они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны. Всем бойцам оказывают медицинскую и психологическую помощь, добавили в Минобороны.





31 января российское оборонное ведомство сообщило о возвращении из украинского плена 195 военнопленных, противник получил столько же своих солдат. Президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что в страну вернулись 207 пленных. Речь идет не только о военных, но и о гражданских лицах.





Обмен 31 января стал первым с после крушения под Белгородом военно-транспортного самолета Ил-76. Катастрофа произошла 24 января. На борту находились 65 украинских пленных, которых везли на обмен, а также трое сопровождавших их российских военных и шесть членов экипажа, все они погибли. Следственный комитет сообщил, что ВСУ ударили по самолету из американского зенитного ракетного комплекса Patriot.