В офисе Зеленского назвали причины отставки Залужного с поста главкома ВСУ

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил отставку Валерия Залужного с поста главкома ВСУ и назначения на эту должность Александра Сырского, командовавшего сухопутными войсками. Чиновник в своем Telegram-канале перечислил четыре причины:
О назначении Сырского главкомом ВСУ сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что к руководству армией приступает новая управленческая команда. Глава государства поговорил с генералами Андреем Гнатовым, Михаилом Драпатым, Игорем Скибюком и полковниками Павлом Палисой и Вадимом Сухаревским, они рассматриваются на руководящие должности в армии.
О возможной отставке Залужного украинские СМИ стали сообщать с конца января. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров опроверг информацию об увольнении генерала.
Осенью 2023 года украинские и западные СМИ начали писать о конфликте между Зеленским и Залужным. Это произошло после интервью генерала журналу The Economist, в котором он заявил, что бои на Украине зашли в тупик. Президент Украины публично не согласился с мнением главнокомандующего.
Сырскому 58 лет, он уроженец Владимирской области и выпускник Московского высшего общевойскового командного училища. Генерал занял должность командующего сухопутными войсками ВСУ в августе 2019 года. До этого он был командующим Объединенным оперативным штабом Вооруженных сил Украины.
Залужному 50 лет, он был главнокомандующим Вооруженными силами Украины с июля 2021 года. До этого он командовал войсками оперативного командования «Север».