В офисе Зеленского назвали причины отставки Залужного с поста главкома ВСУ

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил отставку Валерия Залужного с поста главкома ВСУ и назначения на эту должность Александра Сырского, командовавшего сухопутными войсками. Чиновник в своем Telegram-канале перечислил четыре причины:





необходимо пересмотреть тактику действий, которая «не обеспечила в полном объеме должного результата» в 2023 году;





не допустить «стагнации» по линии боевого соприкосновения, негативно влияющей на общественные настроения;





найти «функциональные и высокотехнологичные решения, позволяющие удержать и развить инициативу»;





запустить процесс реформирования управленческих принципов в армии.





О назначении Сырского главкомом ВСУ сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что к руководству армией приступает новая управленческая команда. Глава государства поговорил с генералами Андреем Гнатовым, Михаилом Драпатым, Игорем Скибюком и полковниками Павлом Палисой и Вадимом Сухаревским, они рассматриваются на руководящие должности в армии.





О возможной отставке Залужного украинские СМИ стали сообщать с конца января. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров опроверг информацию об увольнении генерала.





Осенью 2023 года украинские и западные СМИ начали писать о конфликте между Зеленским и Залужным. Это произошло после интервью генерала журналу The Economist, в котором он заявил, что бои на Украине зашли в тупик. Президент Украины публично не согласился с мнением главнокомандующего.





Сырскому 58 лет, он уроженец Владимирской области и выпускник Московского высшего общевойскового командного училища. Генерал занял должность командующего сухопутными войсками ВСУ в августе 2019 года. До этого он был командующим Объединенным оперативным штабом Вооруженных сил Украины.





Залужному 50 лет, он был главнокомандующим Вооруженными силами Украины с июля 2021 года. До этого он командовал войсками оперативного командования «Север».