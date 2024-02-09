Медведев: Путин в интервью Такеру Карлсону рассказал, почему никакой Украины не было, нет и не будет

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев похвалил американского журналиста, экс-ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона за то, что он «не струсил и не сдулся» и взял интервью у президента Владимира Путина. По словам Медведева, глава государства «максимально тщательно и подробно рассказал западному миру, почему никакой Украины не было, нет и не будет».





Интервью Путина Карлсону по большей части посвящено конфликту на Украине и отношениям России и Запада. Также президент обсудил с экс-ведущим Fox News развитие искусственного интеллекта и ситуацию с журналистом газеты The Wall Street Journal Эваном Гершковичем, арестованным в РФ по обвинению в шпионаже.





Второй новостью, которую Медведев прокомментировал в своем Telegram-канале, стало назначение командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского главкомом Вооруженных сил Украины. По словам зампреда Совбеза, глядя на биографию генерала, «испытываешь чувство ненависти, презрения и омерзения».





Медведев написал, что испытывает ненависть ко всем, кто «причастен к развалу Советского Союза (а по сути, Российской империи), в результате которого исчезла огромная страна, балансировавшая миропорядок, и миллионы людей были обречены на страдания и смерть».





Презрение зампред Совбеза чувствует к западным странам, которые «маниакально, исступленно, всеми возможными способами толкали народы России и Украины (а вернее, единый русский народ) к новой гражданской войне».





Омерзение к Сырскому со стороны Медведева связано с тем, что новый главком ВСУ «был советским русским офицером, а стал бандеровским предателем, который нарушил присягу и служит нацистам, уничтожая своих близких». Свой пост Медведев завершил словами «пусть земля горит у него под ногами!».





Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о назначении Сырского главкомом Вооруженных сил страны 8 февраля. Генерал сменил на этой должности Валерия Залужного.





Сырскому 58 лет, он уроженец Владимирской области и выпускник Московского высшего общевойскового командного училища. Генерал занял должность командующего сухопутными войсками ВСУ в августе 2019 года. До этого он был командующим Объединенным оперативным штабом Вооруженных сил Украины.