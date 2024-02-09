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Военные уничтожили 19 украинских беспилотников над четырьмя регионами России и Черным морем
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Дроны перехватили в том числе на Кубани, там, по неофициальным данным, атакованы два НПЗ undefined
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Военные уничтожили 19 украинских беспилотников над четырьмя регионами России и Черным морем

Дроны перехватили в том числе на Кубани, там, по неофициальным данным, атакованы два НПЗ

Средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 19 беспилотников ВСУ над территорией четырех регионов России и акваторией Черного моря, сообщает Минобороны РФ.


В Курской области сбито два дрона, в Брянской — пять, в Орловской — четыре, в Краснодарском крае — два, над акваторией Черного моря — шесть, сказано в сообщении военного ведомства.


Некоторые Telegram-каналы написали, что беспилотники ВСУ атаковали Ильский и Афипский нефтеперерабатывающие заводы в Краснодарском крае. На первом объекте была повреждена установка первичной переработки нефти, случился пожар. На втором НПЗ возгорания не было. В обоих случаях никто не пострадал.


Возгорание на Ильском нефтеперерабатывающем заводе полностью ликвидировано, сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС по Краснодарскому краю.

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Dailystorm - В Волгограде после падения беспилотника загорелся нефтеперерабатывающий завод
#рф #беспилотник #украина #минобороны рф
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