Военные уничтожили 19 украинских беспилотников над четырьмя регионами России и Черным морем

Средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 19 беспилотников ВСУ над территорией четырех регионов России и акваторией Черного моря, сообщает Минобороны РФ.





В Курской области сбито два дрона, в Брянской — пять, в Орловской — четыре, в Краснодарском крае — два, над акваторией Черного моря — шесть, сказано в сообщении военного ведомства.





Некоторые Telegram-каналы написали, что беспилотники ВСУ атаковали Ильский и Афипский нефтеперерабатывающие заводы в Краснодарском крае. На первом объекте была повреждена установка первичной переработки нефти, случился пожар. На втором НПЗ возгорания не было. В обоих случаях никто не пострадал.





Возгорание на Ильском нефтеперерабатывающем заводе полностью ликвидировано, сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС по Краснодарскому краю.