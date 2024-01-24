Депутат Госдумы Соболев рассказал о нехватке контрактников в России

Минобороны России пока не хватает контрактников. Об этом Daily Storm заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. Он заверил, что тема с недобором контрактников решится «в ближайшее время».





По словам Соболева, мобилизации не предполагается и Российская армия набирает военных, готовых служить по контракту. «К сожалению, мы пока не выполнили план по тому количеству контрактников, которое необходимо набрать. Думаю, в ближайшее время вопрос решится», — сказал генерал-лейтенант.





Он обратил внимание, что в ряды Вооруженных сил РФ вступают даже отцы, у которых на иждивении четверо и более детей. «Я знаю таких людей, у которых четверо детей, но они заключили контракт, — добавил Соболев. — Наверное, соображения такие, что достойная зарплата, льготы».





Глава Минобороны Сергей Шойгу в декабре прошлого года рассказал, что число контрактников увеличится до 745 тысяч до конца 2024-го. Меж тем зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее сообщил, что с 1 января по 1 декабря 2023 года в Вооруженные силы были приняты на службу в интересах СВО более 452 тысяч человек. По словам Медведева, активнее всего работа по доукомплектованию контрактниками Объединенной группировки войск проводится властями Москвы, Севастополя и Чечни.