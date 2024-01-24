Генштаб ВСУ прокомментировал крушение российского Ил-76 в Белгородской области

Вооруженные силы Украины продолжат «применять меры уничтожения средств доставки российских ракет, контроля воздушного пространства РФ, в том числе на Белгородско-Харьковском направлении». Такое заявление сделал Генштаб ВСУ после крушения российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области.





Воздушное судно упало в нескольких километрах от села Яблоново Корочанского района. Минобороны РФ сообщило, что на борту были 74 человека: 65 перевозимых для обмена украинских военнопленных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли. По информации российского ведомства, Ил-76 поразили из зенитного ракетного комплекса, установленного в районе села Липцы Харьковской области. В Минобороны уточнили, что власти Украины знали о предстоящем обмене пленными с РФ. Он должен был пройти в пункте пропуска Колотиловка на российско-украинской границе.





Генштаб ВСУ заявил на своей странице в Facebook*, что российские войска бьют по объектам в Харькове и другим украинским городам. «Для снижения ракетной угрозы со стороны РФ» украинские силы не только контролируют приграничное российское воздушное пространство, но и отслеживают точки пусков ракет и логистику их поставок, особенно с использованием военно-транспортной авиации.





В последнее время увеличилось число военно-транспортных самолетов, которые летят на аэродром Белгорода, это напрямую повлияло на интенсивность российских ударов по Украине, указал Генштаб ВСУ.





Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины заявило, что Киев не располагает точной информацией о том, кто находился на борту Ил-76. В ГУР утверждают, что Украина приняла все меры для обмена пленными, при этом российская сторона якобы не сделала запрос о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства в районе Белгорода, как это было с другими обменами. Украинская военная разведка заявила, что РФ могла сделать так намеренно.





Изначально «Украинская правда» написала со ссылкой на источник в Генштабе Украины, что ВСУ сбили Ил-76, но утверждала, что на борту были ракеты С-300. Позже издание убрало из заголовка на сайте слова о причастности украинской армии к авиакатастрофе.





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