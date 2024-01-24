Чеченский министр Дудаев назвал провокацией инцидент с комбатом «Восток-Ахмата» в Запорожской области

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев назвал провокацией инцидент с участием командира батальона «Восток-Ахмат» Вахой Хамбулатовым на блокпосту у въезда в Мелитополь.





22 января военкор Юрий Котенок опубликовал видео конфликта. Военный на блокпосту остановил Mercedes и попросил показать боевое распоряжение. Постовой уточнил у Хамбулатова дату на бумаге с боевым распоряжением, ему ответили, что оно бессрочное. Военный в ответ сказал, что бессрочное распоряжение является недействительным, Хамбулатов отвечтил, что ему все равно, поскольку он командир батальона, «командир полка мне выдал — все». Постовой потребовал отогнать машину вправо, военные вышли из авто, завязался конфликт. Котенок назвал поведение Хамбулатова беспределом.





Дудаев написал в своем Telegram-канале, что в ролике комбат ехал на базу снабжения в Мелитополе с передовой. На отрезке дороги длиной около 600 метров бойцов «Восток-Ахмата» останавливали в третий раз, что «как-то попахивает провокацией». По словам министра, документы у Хамбулатова были в полном порядке. Именно постовой первым снял с предохранителя и передернул затвор автомата, после чего комбат зарядил пистолет и крикнул «стреляй, если мужчина», написал Дудаев.





Чиновник счел, что главный инфоповод во всей этой истории заключается в том, что на видео чеченцы — если бы это были представители другой национальности, никто бы не обратил внимания на инцидент. Дудаев заверил, что конфликт был исчерпан еще в 2023 году, «потому что настоящие защитники нашей Родины всегда найдут общий язык». Хамбулатова министр назвал патриотом и отважным воином, который с начала 2000-х участвовал в уничтожении бандформирований в Чечне.