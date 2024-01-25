Власти Оренбургской области опубликовали список погибших членов экипажа Ил-76

Аппарат губернатора и правительства Оренбургской области назвал имена погибших членов экипажа военно-транспортного самолета Ил-76, который разбился в Белгородской области 24 января.





На борту воздушного судна в момент авиакатастрофы находились командир Беззубкин, помощник командира Чмирев, штурман Высокин, бортинженер Пилуев, борттехник Житенев, а также бортрадист Саблинский, указали в правительстве региона.





Там подчеркнули, что самолетом управлял экипаж из Оренбургской области. Власти назвали произошедшее невосполнимой потерей и выразили соболезнования родным и близким погибших.





Командир экипажа Станислав Беззубкин был уроженцем Тамбова, ранее сообщал глава Тамбовской области Максим Егоров.





24 января Минобороны России заявило, что в Белгородской области потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76, на борту которого находились 65 пленных военных ВСУ, перевозимых в регион для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли.