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Власти Оренбургской области опубликовали список погибших членов экипажа Ил-76
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Всего на борту находились 74 человека undefined
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Власти Оренбургской области опубликовали список погибших членов экипажа Ил-76

Всего на борту находились 74 человека

Аппарат губернатора и правительства Оренбургской области назвал имена погибших членов экипажа военно-транспортного самолета Ил-76, который разбился в Белгородской области 24 января. 


На борту воздушного судна в момент авиакатастрофы находились командир Беззубкин, помощник командира Чмирев, штурман Высокин, бортинженер Пилуев, борттехник Житенев, а также бортрадист Саблинский, указали в правительстве региона. 


Там подчеркнули, что самолетом управлял экипаж из Оренбургской области. Власти назвали произошедшее невосполнимой потерей и выразили соболезнования родным и близким погибших. 


Командир экипажа Станислав Беззубкин был уроженцем Тамбова, ранее сообщал глава Тамбовской области Максим Егоров.


24 января Минобороны России заявило, что в Белгородской области потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76, на борту которого находились 65 пленных военных ВСУ, перевозимых в регион для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли. 

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#ил-76 #оренбургская область #минобороны рф #белгородская область
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