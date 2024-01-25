«Чудовищный акт»: в Кремле обвинили Киев в крушении Ил-76 в Белгородской области

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «чудовищным актом» то, что «Киев убил своих граждан, которые должны были через сутки оказаться дома». По словам представителя Кремля, пока рано говорить, насколько катастрофа скажется на перспективах продолжения обмена пленными.





Прежде чем представить экипаж Ил-76 к наградам, должно завершиться расследование катастрофы, рассказал Песков.





О каких-то поручениях президента в связи с произошедшим говорить рано, добавил он, отметив, что «однозначно нужно» провести расследование преступлений украинских властей.





24 января Минобороны России сообщило, что в Белгородской области потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76, на борту которого находились 65 пленных военных ВСУ, перевозимых в регион для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли.





Позже российское ведомство заявило, что украинский зенитно-ракетный комплекс ударил двумя ракетами по Ил-76 из Харьковской области. В министерстве подчеркнули, что Киев ликвидировал борт со своими военными, для того чтобы обвинить в этом Москву.