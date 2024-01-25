В Новотроицке Оренбургской области прогремел взрыв на насосной станции

Насосная канализационная станция после взрыва обрушилась в городе Новотроицке Оренбургской области. Под завалами могут находиться не менее семи человек, пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
По предварительным данным, три человека пострадали. На месте работают спасатели и медики. Они продолжают доставать людей из-под завалов.
По данным Telegram-канала «112», площадь обрушения на объекте составляет 200 квадратных метров. В Новотроицке введен режим чрезвычайной ситуации, сообщили в Главном управлении МЧС по Оренбургской области.