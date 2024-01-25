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В Новотроицке Оренбургской области прогремел взрыв на насосной станции
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Предварительно, три человека пострадали, семь остаются под завалами undefined
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В Новотроицке Оренбургской области прогремел взрыв на насосной станции

Предварительно, три человека пострадали, семь остаются под завалами

Насосная канализационная станция после взрыва обрушилась в городе Новотроицке Оренбургской области. Под завалами могут находиться не менее семи человек, пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

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По предварительным данным, три человека пострадали. На месте работают спасатели и медики. Они продолжают доставать людей из-под завалов.


По данным Telegram-канала «112», площадь обрушения на объекте составляет 200 квадратных метров. В Новотроицке введен режим чрезвычайной ситуации, сообщили в Главном управлении МЧС по Оренбургской области. 

#оренбургская область #взрыв #чп
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