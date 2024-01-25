В Новотроицке Оренбургской области прогремел взрыв на насосной станции

По предварительным данным, три человека пострадали. На месте работают спасатели и медики. Они продолжают доставать людей из-под завалов.





По данным Telegram-канала «112», площадь обрушения на объекте составляет 200 квадратных метров. В Новотроицке введен режим чрезвычайной ситуации, сообщили в Главном управлении МЧС по Оренбургской области.