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В Новотроицке один человек погиб при взрыве на канализационной насосной станции
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По последним данным, пятеро рабочих остаются под завалами undefined
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В Новотроицке один человек погиб при взрыве на канализационной насосной станции

По последним данным, пятеро рабочих остаются под завалами

Один человек погиб при обрушении на насосной станции в городе Новотроицке Оренбургской области. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе.


В ЕДДС также рассказали, что, по предварительной информации, пять человек находятся под завалами. 


Причиной обрушения на насосной станции мог стать взрыв газового баллона, предположили в правительстве региона. Источник РИА Новости также говорил, что ЧП могло случиться из-за проведения ремонтных работ на объекте. 


После взрыва на насосной станции в Главном управлении МЧС по Оренбургской области заявили о введении в Новотроицке режима чрезвычайной ситуации. Ранее сообщалось, что три человека пострадали, а семеро находятся под обломками здания канализационной станции. 

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#оренбургская область #смерть #взрыв #чп
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