В Новотроицке один человек погиб при взрыве на канализационной насосной станции

Один человек погиб при обрушении на насосной станции в городе Новотроицке Оренбургской области. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе.





В ЕДДС также рассказали, что, по предварительной информации, пять человек находятся под завалами.





Причиной обрушения на насосной станции мог стать взрыв газового баллона, предположили в правительстве региона. Источник РИА Новости также говорил, что ЧП могло случиться из-за проведения ремонтных работ на объекте.





После взрыва на насосной станции в Главном управлении МЧС по Оренбургской области заявили о введении в Новотроицке режима чрезвычайной ситуации. Ранее сообщалось, что три человека пострадали, а семеро находятся под обломками здания канализационной станции.