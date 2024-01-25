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В Улан-Удэ собираются отменить прямые выборы мэра
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Председатель горсовета считает, что «нужно работать, а не увлекаться политикой» undefined
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В Улан-Удэ собираются отменить прямые выборы мэра

Председатель горсовета считает, что «нужно работать, а не увлекаться политикой»

Законопроект об отмене прямых выборов в Улан-Удэ внес в парламент республики глава Бурятии Алексей Цыденов. Суть инициативы в том, чтобы изменить процедуру избрания. Если закон примут, то руководителя муниципалитета будут выбирать не жители, а депутаты. 


Председатель горсовета Чимит Бальжинимаев призвал депутатов поддержать изменения в законе. По его словам, «в условиях СВО не время отвлекаться на такие ресурсоемкие задачи, как всенародные выборы». 


В городе «нужно заниматься насущными делами — теми, которые приносят реальную пользу жителям столицы Бурятии», подчеркнул Бальжинимаев. Он также заявил, что «нужно работать, а не увлекаться политикой». 


Сейчас, помимо Улан-Удэ, выбирать градоначальника имеют право жители Хабаровска, Анадыря, Абакана, Якутска, а также городов федерального значения: Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. 

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#улан-удэ #выборы #бурятия
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