В Улан-Удэ собираются отменить прямые выборы мэра

Законопроект об отмене прямых выборов в Улан-Удэ внес в парламент республики глава Бурятии Алексей Цыденов. Суть инициативы в том, чтобы изменить процедуру избрания. Если закон примут, то руководителя муниципалитета будут выбирать не жители, а депутаты.





Председатель горсовета Чимит Бальжинимаев призвал депутатов поддержать изменения в законе. По его словам, «в условиях СВО не время отвлекаться на такие ресурсоемкие задачи, как всенародные выборы».





В городе «нужно заниматься насущными делами — теми, которые приносят реальную пользу жителям столицы Бурятии», подчеркнул Бальжинимаев. Он также заявил, что «нужно работать, а не увлекаться политикой».





Сейчас, помимо Улан-Удэ, выбирать градоначальника имеют право жители Хабаровска, Анадыря, Абакана, Якутска, а также городов федерального значения: Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.