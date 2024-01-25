Депутат Госдумы Качкаев назвал «враньем» сообщения, что мошенники развели его на 500 тысяч рублей

Депутат Госдумы Павел Качкаев назвал «враньем» сообщения о том, что он якобы перевел мошенникам 500 тысяч рублей. Подобную информацию распространил Telegram-канал «112», уточнив, что злоумышленники развели депутата от имени зампреда Госдумы Петра Толстого.





«Это фейк. А в каких Telegram-каналах [пишут]?» — обратился к корреспонденту Daily Storm Качкаев.





«Вранье все это! Ничего такого не было!» — заверил первый заместитель председателя комитета Госдумы по ЖКХ, после чего положил трубку.





Меж тем, по информации источника «112», мошенники в переписке с Качкаевым якобы представились его коллегой Толстым. «Зампред» Госдумы в свою очередь сказал депутату, что с ним свяжется сотрудник ФСБ. Следом пошли звонки и сообщения от сотрудников банка и силовиков, убедивших парламентария, что с его счетов якобы пытаются снять деньги.





В результате, как утверждает «112», Качкаев перевел мошенникам полмиллиона рублей. Когда же депутат осознал ошибку — направился в полицию. Правоохранители, по данным канала, «провели профилактическую беседу, вручили памятку о вреде доверчивости» и пообещали, что постараются найти преступников.