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Депутат Госдумы Качкаев назвал «враньем» сообщения, что мошенники развели его на 500 тысяч рублей
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Он заверил, что «ничего такого не было» и Telegram-канал «112», опубликовавший новость об этом, распространил фейк undefined
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Депутат Госдумы Качкаев назвал «враньем» сообщения, что мошенники развели его на 500 тысяч рублей

Он заверил, что «ничего такого не было» и Telegram-канал «112», опубликовавший новость об этом, распространил фейк

Депутат Госдумы Павел Качкаев назвал «враньем» сообщения о том, что он якобы перевел мошенникам 500 тысяч рублей. Подобную информацию распространил Telegram-канал «112», уточнив, что злоумышленники развели депутата от имени зампреда Госдумы Петра Толстого.


«Это фейк. А в каких Telegram-каналах [пишут]обратился к корреспонденту Daily Storm Качкаев.


«Вранье все это! Ничего такого не было!» — заверил первый заместитель председателя комитета Госдумы по ЖКХ, после чего положил трубку.


Меж тем, по информации источника «112», мошенники в переписке с Качкаевым якобы представились его коллегой Толстым. «Зампред» Госдумы в свою очередь сказал депутату, что с ним свяжется сотрудник ФСБ. Следом пошли звонки и сообщения от сотрудников банка и силовиков, убедивших парламентария, что с его счетов якобы пытаются снять деньги.


В результате, как утверждает «112», Качкаев перевел мошенникам полмиллиона рублей. Когда же депутат осознал ошибку — направился в полицию. Правоохранители, по данным канала, «провели профилактическую беседу, вручили памятку о вреде доверчивости» и пообещали, что постараются найти преступников.

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#мошенники #депутат #фейки #госдума
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