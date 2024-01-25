Экс-министра обороны ДНР Стрелкова приговорили к четырем годам колонии

Московский городской суд вынес приговор бывшему министру обороны Донецкой Народной Республики Игорю Стрелкову (Гиркину) по статье о призывах к экстремизму с использованием интернета. Ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы. Также ему запрещено три года администрировать сайты, сообщает корреспондент Daily Storm.





Сторона защиты Стрелкова заявила, что считает незаконным и несправедливым приговор бывшему чиновнику. Адвокат Гаджи Алиев сообщил, что будет подана апелляция с требованием отменить решение суда.





Супруга политика Мирослава Регинская также не согласна с приговором и считает, что ее муж — герой и его надо выпустить.





Ранее прокурор просил назначить Стрелкову наказание в виде 4 лет и 11 месяцев лишения свободы «с отбыванием в колонии общего режима». В отношении Стрелкова было возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к экстремизму с использованием интернета». Максимальное наказание по ней — пять лет тюрьмы.





О задержании Стрелкова стало известно 21 июля 2023 года. Тогда его супруга Мирослава Регинская сообщила, что мужа задержали представители Следственного комитета. По словам Регинской, когда ее не было дома, супруга «вывели под руки и увезли в неизвестном направлении». Уголовное дело в отношении экс-министра обороны ДНР возбудили из-за двух постов в его Telegram-канале, касающихся Крыма и невыплат денег военным.





Игорь Стрелков (Гиркин) с 12 мая по 14 августа 2014 года был командующим Вооруженными силами Донецкой Народной Республики, а с 16 мая по 14 августа 2014-го — министром обороны самопровозглашенной ДНР. В течение нескольких месяцев Стрелков руководил ополчением во время боевых действий в городе Славянске в Донбассе.





17 ноября 2022 года Гаагский суд признал Стрелкова, а также Сергея Дубинского и Леонида Харченко виновными в крушении рейса MH17 на Украине в июле 2014 года. Мужчин заочно приговорили к пожизненному заключению.