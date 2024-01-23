Кадыров призвал «вытурнуть» депутата Госдумы Матвеева после слов о мусульманах

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил «вытурнуть» депутата Госдумы Михаила Матвеева (КПРФ) после его слов о мусульманах. Политик также призвал компетентные органы дать оценку «провокационному выступлению» парламентария.





Ранее Матвеев в интервью блогеру Павла Иванова разделил мигрантов на две категории — людей, «понимающих, куда они едут и готовых пусть не адаптироваться, но по крайней мере приезжать с пониманием, что со своим уставом в чужой монастырь не едут», и «дикарей, которые исповедуют радикальный ислам». По словам депутата, после окончания СВО и возвращения бойцов на родину «начнутся основные столкновения между теми, кто к этому времени уже почувствует себя хозяевами в нашей стране, и их настоящими хозяевами».





Кадыров написал в своем Telegram-канале, что Матвеев «безроден, трусоват и занимается тем, что вносит раскол в ряды настоящих патриотов, пытаясь разделить их по вере или национальности». Глава Чечни отметил, что именно убежденные мусульмане боролись с фанатиками, которых упомянул депутат, и три года назад уничтожили последнюю подпольную ячейку боевиков в республике. Кадыров упомянул, что его отец, первый президент Чечни Ахмат Кадыров, отдал свою жизнь в борьбе с террористами.





Глава республики написал, что в зоне СВО несут боевую службу представители разных конфессий и народностей, «там у них единое братство, честные мысли о судьбе, трезвые взгляды на жизнь». По мнению Кадырова, «лучше одного Матвеева вытурнуть, и провокаций станет гораздо меньше».





Сам депутат после реакции Кадырова заявил, что имел в виду борьбу с теми «шайтанами», о которых говорил глава Чечни. По словам Матвеева, террористы были уничтожены в республике, сейчас российские войска борются с ними на Украине. Парламентарий добавил, что ему не стыдно принести извинения перед теми мусульманами, кто воспринял это на свой счет.