Умер основатель группы Boney M. Франк Фариан

Создатель поп-группы Boney M. Франк Фариан (настоящее имя — Франц Ройтер) скончался дома в Майами на 83-м году жизни, сообщает немецкий телеканал N-tv.





В 1961 году Фариан создал группу Frankie Farian und die Schatten и выступал с ней в ресторанах и танцевальных клубах. Известность пришла к коллективу через три года, когда он принял участие в международном рок-фестивале в Гамбурге. В 1968 году Фариан начал сольную карьеру певца и продюсера.





В 1975 году Фариан создал Boney M. Он записал песню Baby Do You Wanna Bump, своим голосом исполнив как мужскую, так и «женские» вокальные партии. Успех композиции побудил его набрать группу, сам он не мог исполнять песню на сцене. Продюсер стал автором таких хитов Boney M., как Rasputin и Daddy Cool. В 1978 году группа по приглашению генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева посетила Москву, где дала 10 концертов за шесть дней. Boney M. стала первой западной поп-группой, которую пригласили в СССР.





Фариан также создал другие группы, среди них — Eruption, Far Corporation, Milli Vanilli, La Bouche. Его записи были проданы тиражом более 800 миллионов копий.





В 2022 году Фарион перенес операцию на сердце. Состояние музыканта после этого ухудшилось: он сильно похудел, ему пришлось пользоваться инвалидной коляской и дыхательным аппаратом из-за проблем с легкими.