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Песков заявил, что Зеленский хочет быть похожим на Путина
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По словам представителя Кремля, украинский лидер стремится заручиться народной поддержкой, но безуспешно undefined
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Песков заявил, что Зеленский хочет быть похожим на Путина

По словам представителя Кремля, украинский лидер стремится заручиться народной поддержкой, но безуспешно

Президент Украины Владимир Зеленский стремится к тому, чтобы его поддерживал весь народ, и очень хочет быть похожим на российского лидера Владимира Путина, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, эти попытки Зеленского безуспешны, и все больше украинцев начинают задумываться, что, возможно, руководство их страны делает что-то не так, продолжая боевые действия.


Песков счел указ президента Украины, в котором Кубань, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области названы землями, «исторически населенными украинцами», попыткой спрятать проблемы Украины. Зеленский должен был уже давно понять, что нужно делать, чтобы остановить конфликт, однако не хочет, и пытается вернуться к ситуации, когда Киев получал «безграничное количество денег и снарядов», а сам он обладал абсолютной поддержкой в обществе, но не получается, сказал Песков журналисту Павлу Зарубину.


Представитель Кремля назвал указ Зеленского несостоятельной попыткой притязать на российские территории. Песков отметил, что ситуация для Украины будет все тяжелее и тяжелее, а Россия будет продолжать СВО до выполнения всех целей.


В указе Зеленского сказано, что правительство Украины должно разработать и представить Совету национальной безопасности и обороны страны «план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в России, в том числе на исторически населенных ими землях <...> в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей». В частности, Зеленский поручил собирать факты «преступлений против украинцев» на этих территориях.

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Dailystorm - Медведев заявил, что Зеленский подписал указ о территориальных претензиях к России из-за «провала на фронте»
#дмитрий песков #рф #владимир зеленский #украина #владимир путин
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