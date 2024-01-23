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Бельгия передаст Украине 611 миллионов евро из доходов от активов России
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Эти средства пойдут на военную поддержку Киева undefined
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Бельгия передаст Украине 611 миллионов евро из доходов от активов России

Эти средства пойдут на военную поддержку Киева

Украина получит от Бельгии военную помощь на 611 миллионов евро, эти средства будут взяты из доходов от российских активов, замороженных на территории королевства. Об этом сообщил офис министра обороны Бельгии, пишет газета La Libre Belgique.


После начала СВО страны Евросоюза и G7 заморозили активы Банка России почти на 280 миллиардов долларов (260 миллиардов евро). 180 миллиардов евро из них находятся в Бельгии, у финансовой группы Euroclear, которая в том числе обрабатывает международные платежи, указывает La Libre Belgique.


Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в конце декабря, что у Москвы есть список активов других стран, которые могут быть подвергнуты конфискации в ответ на возможное изъятие замороженных резервов ЦБ.

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#украина #бельгия #санкции против россии #рф
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