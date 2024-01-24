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В Орле повреждено несколько многоэтажек после атаки украинских беспилотников
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В зданиях выбиты стекла undefined
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В Орле повреждено несколько многоэтажек после атаки украинских беспилотников

В зданиях выбиты стекла

Средства ПВО перехватили четыре украинских беспилотника самолетного типа в небе над Орловской областью, сообщает Минобороны. В Орле, по предварительным данным, выбиты стекла в нескольких многоэтажных домах в Северном и Железнодорожном районах, написал мэр города Юрий Парахин в своем Telegram-канале. Пострадавших нет.


На месте работают силовики. В администрации Орла организована комиссия по чрезвычайным ситуациям. Вместе с управляющими компаниями и территориальными управлениями она займется восстановлением повреждений в многоэтажках. Жильцы при необходимости могут воспользоваться пунктом временного размещения.


Украина регулярно атакует российские регионы при помощи беспилотников. Так, на прошлой неделе Минобороны сообщило об отражении ударов дронов в небе над Орловской, Смоленской и Тульской областями.

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#украина #орел #рф
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