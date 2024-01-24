Глава Якутии цитатой Путина призвал жителей не выходить на митинг после резонансного убийства

Глава Якутии Айсен Николаев призвал жителей не реагировать на призывы выходить на несогласованный митинг после убийства местного жителя. Он заверил, что виновные ответят за преступление по всей строгости закона.





Между двумя посетителями ночного клуба «Мята» в Якутске произошел конфликт. Один из участников со своими знакомыми приехал домой к оппоненту. Три человека получили ножевые ранения, позже один из них, 26-летний мужчина, скончался в больнице. 22 января полиция задержала подозреваемого, 18-летнего парня, и других участников конфликта, сообщало МВД по Республике Саха. Якутский городской суд арестовал подозреваемого в убийстве на два месяца.





Айсен Николаев написал в своем Telegram-канале, что погибший — уроженец Намского улуса. Подозреваемый — гражданин РФ родом из Таджикистана. Глава Якутии добавил, что власти выяснят обстоятельства получения злоумышленником российского паспорта.





Руководитель республики заявил, что «сейчас, когда настоящий враг убивает наших сограждан, мы должны сплотиться как никогда», и привел цитату президента Владимира Путина о том, что «Россия — это действительно огромная семья, можно сказать, семья семей».





Призыв Николаева не выходить на несогласованный митинг был опубликован в шесть часов утра (полночь по мск) 24 января. Днем Telegram-каналы сообщили, что десятки людей (по другим оценкам — сотни) вышли на акцию протеста в Якутске. После диалога с полицией многие разошлись, а самых активных после предупреждений задержали для составления административных протоколов и профилактических бесед, пишет 14News.