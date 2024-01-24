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Картаполов рассказал, что Ил-76 под Белгородом сбили из комплекса Patriot или IRIS-T
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Второй самолет с 80 украинскими пленными развернули после крушения первого undefined
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Картаполов рассказал, что Ил-76 под Белгородом сбили из комплекса Patriot или IRIS-T

Второй самолет с 80 украинскими пленными развернули после крушения первого

В Белгородской области упал военно-транспортный самолет Ил-76 с 74 человеками на борту, 65 из них были украинскими военнопленными. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что самолет сбили тремя ракетами американского ЗРК Patriot либо немецкого IRIS-T, точные данные предоставят специалисты.


Следом за первым Ил-76 летел второй, на его борту было около 80 украинских военнопленных. Этот самолет успели вовремя развернуть, сказал депутат на заседании Госдумы.


Руководство Украины знало, что готовится обмен, и было проинформировано, как будут доставлять пленных, отметил Картаполов. Он назвал цинизмом уничтожение ВСУ своих военных.


Госдума подготовит обращение к Конгрессу США и бундестагу Германии, чтобы выяснить, какие ракеты могли стать причиной крушения Ил-76, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.


Ил-76 упал в пяти-шести километрах от села Яблоново Корочанского района Белгородской области, рассказал ТАСС настоятель храма Димитрия Солунского в селе отец Георгий (Боровиков). Населенный пункт расположен в 60 километрах от Белгорода.


Изначально «Украинская правда» написала со ссылкой на источник в Генштабе украины, что ВСУ сбили Ил-76, но утверждало, что на борту были ракеты С-300. Позже издание убрало из заголовка на сайте слова о причастности украинской армии к авиакатастрофе.

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Dailystorm - Директор Яблоновской СОШ опроверг информацию о падении Ил-76 рядом со школой
#ил-76 #украина #картаполов #рф
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