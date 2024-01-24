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Минобороны сообщило о крушении самолета Ил-76 под Белгородом с 65 пленными бойцами ВСУ на борту
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Всего на борту находились 74 человека, уточнили в ведомстве Ил-76
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Минобороны сообщило о крушении самолета Ил-76 под Белгородом с 65 пленными бойцами ВСУ на борту

Всего на борту находились 74 человека, уточнили в ведомстве

Ил-76 Фото: Global Look Press / Министерство обороны Российской Федерации

В Белгородской области потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76, на борту которого находились 65 пленных военных ВСУ, перевозимых в регион для обмена, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих. Об этом сообщает Минобороны России, пишет РИА Новости.


К месту крушения Ил-76 вылетела комиссия Воздушно-космических сил для установления причин катастрофы, добавили в российском военном ведомстве.


Telegram-канал «112» писал, что военно-транспортный самолет упал в селе Яблоново Корочанского района. Населенный пункт расположен в 60 километрах от Белгорода.


Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать крушение Ил-76, пояснив, что это «достаточно новая, свежая информация, сейчас будем с ней разбираться».

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#ил-76 #минобороны рф #белгородская область
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