Минобороны сообщило о крушении самолета Ил-76 под Белгородом с 65 пленными бойцами ВСУ на борту

В Белгородской области потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76, на борту которого находились 65 пленных военных ВСУ, перевозимых в регион для обмена, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих. Об этом сообщает Минобороны России, пишет РИА Новости.





К месту крушения Ил-76 вылетела комиссия Воздушно-космических сил для установления причин катастрофы, добавили в российском военном ведомстве.





Telegram-канал «112» писал, что военно-транспортный самолет упал в селе Яблоново Корочанского района. Населенный пункт расположен в 60 километрах от Белгорода.





Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать крушение Ил-76, пояснив, что это «достаточно новая, свежая информация, сейчас будем с ней разбираться».