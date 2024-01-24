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В Белгородской области разбился самолет Ил-76
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Губернатор написал о происшествии в Корочанском районе undefined
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В Белгородской области разбился самолет Ил-76

Губернатор написал о происшествии в Корочанском районе

Транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области, сообщает Telegram-канал «112». По его информации, авиакатастрофа произошла в селе Яблоново Корочанского района. О крушении также заявляет телеканал РЕН ТВ.


Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал о происшествии в этом районе. Что там случилось, он не уточнил. На месте инцидента работают следственная группа и сотрудники МЧС.

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Позже Минобороны РФ подтвердило информацию о крушении Ил-76. На борту находились 65 пленных военных ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих. К месту падения вылетела комиссия Воздушно-космических сил для установления причин катастрофы.

#ил-76 #происшествие #белгородская область
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