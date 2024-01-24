В Белгородской области разбился самолет Ил-76

Транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области, сообщает Telegram-канал «112». По его информации, авиакатастрофа произошла в селе Яблоново Корочанского района. О крушении также заявляет телеканал РЕН ТВ.





Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал о происшествии в этом районе. Что там случилось, он не уточнил. На месте инцидента работают следственная группа и сотрудники МЧС.