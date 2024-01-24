Директор Яблоновской СОШ опроверг информацию о падении Ил-76 рядом со школой

Директор средней школы в селе Яблоново Белгородской области опроверг информацию о падении самолета рядом с учебным заведением. Как рассказал Daily Storm Иван Куликов, инцидент произошел далеко от здания.





«У нас все отлично, все работает. Это случилось далеко от нас, все нормально. Пользуйтесь, пожалуйста, официальными версиями, информацией мэра», — заявил директор Яблоновской СОШ.





По словам сотрудницы учреждения, занятия продолжаются, уроки отменять не планируется.





Ранее Telegram-канал «Осторожно, Media» сообщил, что самолет Ил-76 якобы упал около школы №1 в селе Яблоново Корочанского района Белгородской области.





До этого СМИ сообщали, что в селе Яблоново Белгородской области упал российский самолет Ил-76. На борту находилось 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых перевозили в Белгород для обмена, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Информацию подтвердило Министерство обороны РФ.





Депутат Госдумы Андрей Картаполов утверждает, что украинская сторона была в курсе местонахождения самолета с пленными. По его словам, за упавшим Ил-76 летел еще один борт с 80 пленными украинскими солдатами, но его успели развернуть. По версии Украины, никаких военнопленных Россия якобы не перевозила.