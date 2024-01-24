Источник в Госдуме: Россия отложила обмен пленными с Украиной после крушения Ил-76 в Белгородской области

Обмен военнопленными с украинской стороной временно отложен из-за сбитого военно-транспортного самолета Ил-76. Об этом Daily Storm сообщил источник в Госдуме.





«Пока да», — ответил собеседник издания на вопрос корреспондента, отменяется ли обмен.





Как рассказало Минобороны России, на борту рухнувшего Ил-76 были 74 человека: 65 пленных военных Вооруженных сил Украины, перевозимых в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.





Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сказал, что Ил-76 сбили тремя ракетами американского ЗРК Patriot либо немецкого IRIS-T. По словам депутата, следом за первым бортом летел второй, там было около 80 украинских военнопленных. Это воздушное судно успели вовремя развернуть.





Руководство Украины знало, что готовится обмен, было проинформировано, как будут доставлять пленных, добавил Картаполов. Он назвал цинизмом уничтожение ВСУ своих военных.





Госдума подготовит обращение к Конгрессу США и бундестагу Германии, чтобы выяснить, какие ракеты могли стать причиной крушения Ил-76, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.





Ил-76 упал в пяти-шести километрах от села Яблоново Корочанского района, рассказал ТАСС настоятель храма Димитрия Солунского в селе отец Георгий (Боровиков). Населенный пункт расположен в 60 километрах от Белгорода.





Изначально «Украинская правда» написала со ссылкой на источник в Генштабе Украины, что ВСУ сбили Ил-76, но утверждало, что на борту были ракеты С-300. Позже издание убрало из заголовка на сайте слова о причастности украинской армии к авиакатастрофе.