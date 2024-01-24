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Гладков сообщил о гибели всех 74 человек на борту Ил-76 в Белгородской области
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Большинство погибших — украинские военнопленные undefined
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Гладков сообщил о гибели всех 74 человек на борту Ил-76 в Белгородской области

Большинство погибших — украинские военнопленные

Все люди на борту военно-транспортного самолета Ил-76, упавшего в Корочанском районе Белгородской области, погибли, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По информации Минобороны России, в самолете было 74 человека: 65 пленных военных ВСУ, перевозимых для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.


Ил-76 упал в пяти-шести километрах от села Яблоново, писал ТАСС. Место крушения оцеплено, проводятся следственные мероприятия, рассказал Гладков в своем Telegram-канале.


Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сказал, что Ил-76 сбили тремя ракетами американского ЗРК Patriot либо немецкого IRIS-T. По словам депутата, следом за первым бортом летел второй — с 80 украинскими военнопленными. Его успели вовремя развернуть.


Картаполов назвал цинизмом уничтожение Вооруженными силами Украины своих военных: украинское руководство знало, что готовится обмен, было проинформировано, каким образом будут доставлять пленных.

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Источник в Госдуме: Россия отложила обмен пленными с Украиной после крушения Ил-76 в Белгородской области

Минобороны РФ сообщило, что на борту упавшего самолета были 65 пленных бойцов ВСУ, их везли на обмен 24 января 2024
Dailystorm - Источник в Госдуме: Россия отложила обмен пленными с Украиной после крушения Ил-76 в Белгородской области
#украина #белгородская область #гладков #рф
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