Гладков сообщил о гибели всех 74 человек на борту Ил-76 в Белгородской области

Все люди на борту военно-транспортного самолета Ил-76, упавшего в Корочанском районе Белгородской области, погибли, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По информации Минобороны России, в самолете было 74 человека: 65 пленных военных ВСУ, перевозимых для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.





Ил-76 упал в пяти-шести километрах от села Яблоново, писал ТАСС. Место крушения оцеплено, проводятся следственные мероприятия, рассказал Гладков в своем Telegram-канале.





Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сказал, что Ил-76 сбили тремя ракетами американского ЗРК Patriot либо немецкого IRIS-T. По словам депутата, следом за первым бортом летел второй — с 80 украинскими военнопленными. Его успели вовремя развернуть.





Картаполов назвал цинизмом уничтожение Вооруженными силами Украины своих военных: украинское руководство знало, что готовится обмен, было проинформировано, каким образом будут доставлять пленных.